Antalya'da öldürülen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi Isparta'da defnedilecek

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi, kız kardeşleri ve enişteleri tarafından alınarak Isparta Asri Mezarlığı'na götürüldü.

ISPARTA'DA DEFNEDİLECEK

Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavlak tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen Sümeyye Yavlak'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, işlemlerinin ardından kız kardeşleri ve enişteleri tarafından alındı. Kız kardeşler, cenaze alındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Yavlak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Isparta Asri Mezarlığı'na götürüldü.