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Antalya'da Olaylı Silah Gösterme İhbarı Oyuncak Silah Oldu

Antalya'da Olaylı Silah Gösterme İhbarı Oyuncak Silah Oldu
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Antalya-Kemer karayolunda bir otomobilden silah gösterildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, silahı gösteren kişinin 8 yaşındaki bir çocuğun tahtadan yapılmış oyuncak silahı olduğu ortaya çıktı.

Antalya- Kemer karayolunda bir otomobilden yola doğru silah gösterildiği ihbarı, jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede 8 yaşındaki bir çocuğun tahtadan oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada Antalya- Kemer D400 Karayolu tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesi ile ilgili video yayınlanması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı incelemede Ş.Y. isimli vatandaşın kullandığı otomobilin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y.'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı araçtan dışarıya doğru tuttuğu tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya 3-sayfa Yaşam Kemer

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