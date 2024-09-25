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Antalya'da Okul Servislerine Denetim

Antalya'da Okul Servislerine Denetim
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Gazipaşa ilçesinde Jandarma Komutanlığı, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şoförlerin belgeleri, araç güvenlik donanımları ve alkol ölçümleri kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin eğitim dönemi boyunca süreceği bildirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

2024-2025 eğitim öğretim sezonun başlamasıyla birlikte, ilçede taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin sağlıklı bir şekilde taşınmasını amaçlayan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, öğrenci taşıma hizmeti veren okul servisi sürücülerini denetime tabi tuttu. Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, trafik suçları ile ilgili kayıtlarının kontrolü, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, güvenlik kameraları, yangın tüpü, ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik belgeleri teker teker incelenerek, araç sürücülerinin alkol ölçümleri yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Jandarma ekipleri, araç bakımlarının periyodik olarak yapılmasına özen gösterilmesi hususunda sürücüleri uyardı. Yapılan denetimlerde, öğrencilerin uyması gereken kurallar hakkında öğrencilere bilgi veren jandarma trafik ekipleri, özellikle öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Servis denetimlerinin eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar periyodik olarak devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Gazipaşa antalya 3-sayfa trafik Eğitim

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