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Antalya'da okul servisleri ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi

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Antalya'da 89 ekip ve 207 polisin katılımıyla okul servisleri ve okul çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Ekipler, okul çevreleri, internet ve elektronik oyun salonları, kahvehane ve kafeler, marketler ve büfeler, parklar ve bahçeler ile metruk binaları denetledi. Ayrıca, 969 kişi ve 244 okul servis aracı incelendi, 13 araca idari para cezası uygulandı ve 2 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerin önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam edeceği belirtildi.

Antalya'da 89 ekip 207 polisin katılımıyla okul servisleri ve okul çevresinde uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerden oluşan 89 ekip ve 207 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Ekipler, 163 okul çevresinde, 23 internet ve elektronik oyun salonu, 32 kahvehane ve kafe, 33 market/büfe ve tekel bayi, 2 iddia ve ganyan bayi, 79 park/bahçe/umuma açık yer ve 10 metruk bina denetledi.

Yine uygulama kapsamında 969 kişi incelendi, 244 okul servis aracı olmak üzere toplam 388 araç denetlenirken, 13 araca idari para cezası uygulandı, 2 aranan şahıs da yakalandı.

Okulların çevresinde yapılan denetimlerin 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi içerisinde de aralıksız yürütüleceği bilgisi paylaşıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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