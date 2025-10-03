Antalya'da Okul Servisi ve Midibüs Çarpıştı: 7 Öğrenci Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servisiyle midibüsün çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Kaza, Manavgat'ta Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aydın idaresindeki 07 C 74327 plakalı okul servisiyle, Şeref Yıldırım'ın kullandığı 46 ALE 983 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan öğrencilerden H.K., İ.Ş., B.A., O.K.A., Y.M.A., R.D. ve M.S.Z. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA