Antalya'da Okul Servisi ve Midibüs Çarpıştı: 7 Öğrenci Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servisi, midibüsle çarpıştı. Kazada 7 öğrenci hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Kaza, Manavgat'ta Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aydın idaresindeki 07 C 74327 plakalı okul servisiyle, Şeref Yıldırım'ın kullandığı 46 ALE 983 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan öğrencilerden H.K., İ.Ş., B.A., O.K.A., Y.M.A., R.D. ve M.S.Z. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
