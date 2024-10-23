Antalya'da Okul Servis Araçlarına Cezalı Denetim

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 30 servis şoförüne toplamda 41 bin 100 lira ceza uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güvenle yolculuk yapabilmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Okul servis araçları ve şoförlerinin denetim ve sorgularını yapan timler, araçların servis yönetmeliğine uygunluğu, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve trafikte dikkat edecekleri hususlar denetlenerek, sürücü ve öğrencilere dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

Denetimlerde; emniyet kemeri takmayan 10 sürücü, telefon ile görüşme yapan 10 sürücü, muayene yaptırmamaktan 7 sürücü, okul servis araçları yönetmeliğine göre hareket etmemekten 2 sürücü, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşımacılığı yapmaktan 1 sürücü olmak üzere toplam 30 servis şoförüne, 41 bin 100 lira ceza uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. - ANTALYA