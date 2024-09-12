Antalya'da okul servis araçları denetlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, araçların ve şoförlerin yönetmeliklere uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen özel denetim kapsamında, trafik jandarma ekipleri okul servis araçlarını kontrol etti. Öğrencilerin güvenli bir şekilde ev ve okul arasında yolculuk yapabilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar titizlikle incelendi. Denetimlerde, okul servis araçlarının ve şoförlerinin gerekli standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilirken, öğrencilerin güvenliğini artırmak için emniyet kemeri kullanımının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, sürücüler ve öğrencilerle dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA