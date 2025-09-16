Antalya'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Yapıldı

Antalya'da polis ekipleri tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi' gerçekleştirildi.

Antalya'da mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuklarımızın günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında, her türlü korku ve endişeden uzak huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla, polis sorumluluk bölgesindeki okullar ile çevrelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte; terör, asayiş, narkotik vb. konularda umuma açık yerleri kapsayan 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi' gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Güvenlik, Narkotik, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 168 okul çevresinde, 16 internet ve elektronik oyun salonu, 24 kahvehane/kafe, 15 market/büfe ve tekel bayi, 6 iddia ve ganyan bayi, 56 park/bahçe ve 4 metruk bina denetlendi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde; bin 114 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 260'ı okul servis aracı olmak üzere toplam 464 araç denetlendi, 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 1 aranan şahıs yakalandı ve bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi.

Okulların çevresinde yapılan denetimler 2025-2026 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA