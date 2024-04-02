Antalya'da Okul Bahçesindeki Hayratta Meydana Gelen Kaza Sonucu 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'da su içmek için okul bahçesine yapılan hayrata gidip üzerine çıkan 7 yaşındaki Eymen, mermer bloğun çökmesi sonucu 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Mermerlerin altında kalan küçük çocuğun kaval kemiği kırıldı, vücudunun çeşitli bölgelerinde dikiş atılması gerektiren kesiler oluştu. Anne, "Çocuğumun ayağı kırık, iç kanamadan şüpheleniyorlar. Kulağının arkasında 15 dikiş var. Ölümle burun buruna gelmiş" diyerek, gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki Şerife Tufan İlkokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulun karşısında akrabalarının işyerinde bulunan Atiye - Hasan Çiçek çiftinin 7 yaşındaki çocukları Eymen, annesine eğitim gördüğü okulun bahçesindeki hayrattan su içmek istediğini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesine giren Eymen, çeşmeden su içtikten sonra hayratın üzerine çıktı. Bu sırada üst kısımdaki mermer blok bir anda çöktü. Diğer çocuklar kaçarak olayı yara almadan atlatırken, minik Eymen yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşüp, mermer ve beton parçaların altında kaldı. Diğer çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne Atiye Çiçek, çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük bir şok yaşadı. Sol bacak kaval kemiği kırılan, kafa ve vücudunun çeşitli noktalarında kesiler oluşan küçük Eymen, Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"İç kanamadan şüpheleniyorlar"

Olayın halen şokunu atlatamayan anne Atiye Çiçek, şunları söyledi:

"Okul normalde kapalı ama her zaman kapıları açık. Su içmek ve bisiklet sürmek için okula gitmek istemişti. Ben de izin verdim. Fayanslar kırılmış, devrilmiş çocuğumun üzerine. Çocuğumun ayağı kırık, iç kanamadan şüpheleniyorlar. Kulağının arkasında 15 dikiş var. Ölümle burun buruna gelmiş. Ameliyata girecek. Daha 7 yaşında, bünyesi nasıl kaldıracak". - ANTALYA