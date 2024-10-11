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Antalya'da Okul Bahçesinde Uyuşturucu Bağımlısından Çocuklara Tehdit

Antalya'da Okul Bahçesinde Uyuşturucu Bağımlısından Çocuklara Tehdit
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Antalya'da bir madde bağımlısının okul bahçesinde çocukların gözü önünde uygunsuz hareketlerde bulunması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Esnaflar, durumun çocuklar için tehlikeli olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Antalya'da çocuklar bahçedeyken okul duvarına yaslanan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs, cep telefonuyla kayıt alındığını fark edince çocukların gözü önünde uygunsuz hareketlerde bulundu. Şahıs, vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken mahalle sakini ve esnaf duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu etrafında yaşandı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi, okulun bahçe duvarına yaslanıp bir şeyler yemeye başladı. Yanında bir poşet içerisinde uçucu bir madde olduğu görülen şahıstan rahatsız olan bir esnaf, cep telefonuyla kayda başladı. Esnafın görüntü almasına öfkelenen şahıs, çocukların gözü önünde hayasızca hareketlerde bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar adamı bölgeden uzaklaştırdı.

"Oğlum bu adam ne yapıyor diye soruyor"

Görüntüyü çeken Halil İbrahim Toymaz, "Elindeki poşetin içine madde vardı ve şişirerek buraya geldi. Daha sonra ona burada çocukların olduğunu ve başka bir yere gitmesini söyledim. Kendisi 'bana karışamazsın, ben bu mahallenin adamıyım' şeklinde cümleler kurdu. Daha sonra gelip okulun dış duvarının önüne oturup bacaklarını falan açtı. Ben de cep telefonu kameramla o anları çekiyordum. Bana 'neyi çekiyorsun' dedi. Ben de onu ünlü edeceğimi söyledim. Saldırır diye korktum ve polis olduğumu söyledim. Sonra öyle çekilmez deyip hayasızca hareketlerde bulundu. Şimdi ben bu şahsı dövsem başım belaya girecek. Ben de bu şekilde görüntüsünü çekip sosyal medyalara paylaştırdım. Benim de 4 yaşında oğlum var. Bu adamı görünce bana bu adam ne yapıyor diye soruyor. Şikayetçi oluyoruz, polis ekipleri gelinceye kadar kendisi ortalıktan kayboluyor. Bunların dışında da esnaflara zarar veriyor. Gece mahalleye gelip güvenlik kameralarımızı kırmaya çalışıyor, klimaların hortumlarını ve borularını kesiyor. Bu şekilde bir insan kendisi. Bu okuldaki çocukların sağlığı için yetkililerden bir an önce bu şahsın yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"Çocukların onu örnek almasından korkuyorum"

Bir başka esnaf Faruk Akaylı da, "Sürekli dükkanımın şalterlerini kapatıyor, kapıları çarpmaya çalışıyor. Arabaların arkasında ve sokak ortasında idrarını yapıyor. Arabaların lastiklerini kesiyor ve yan tarafımızda cami var onunda çeşmelerini kırıyor. Elinde sürekli bir uyuşturucu poşeti ile geziyor ve burası ilkokul olduğu için küçük çocuklar var, onu örnek alacaklar diye çok korkuyorum. Yetkililerin bu durumu çözmesini bekliyorum" diye konuştu.

"Arabanın lastiklerini bıçakla kesiyor, bunu gördüğümden bu yana kendisinden çok korkuyorum"

Bir diğer esnaf Öznur Şenkaya ise, "Ben o şahsı yaklaşık 4 aydır takip ediyorum. Çantasında bir bıçak bulunduruyor ve çıkarıp arabaların lastiklerini kesiyor. Bunu gördüğüm zamandan beridir kendisinden çok korkuyorum. Dükkanımızın levhalarını alıp sağa sola fırlatıyor. Sürekli elinde bir uyuşturucu poşeti var. Çocuklara bir şey yapacak diye korkuyoruz. İnşallah yakalanır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Bahçe Suç

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