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Antalya'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 24 Yaralı

Antalya'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 24 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21'i öğrenci 24 kişi yaraladı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi Ekizli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrenci alan V.Ş. idaresindeki 07 C 50028 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 07 NYB 79 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, S.Ş. (9), K.S. (9), M.B.T. (14), M.Ş. (11), H.S. (10), E.Ş. (13), İ.Ş. (8), K.D. (11), D.Ş. (8), E.D. (11), S.E.C. (12), Z.Ş. (8), A.Ş. (11), G.D. (8), V.Ş. (8), B.D. (10), E.Ş. (14), N.D. (14), A.D. (14), A.D.(8), B.S.S. (9) isimli öğrencilerle, öğretmen S.T.(45) ve servis şoförü V.Ş. ile kamyonette bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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