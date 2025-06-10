Antalya'da Oğlak Denize Girdi, Vatandaşları Şaşırttı

Antalya'da Oğlak Denize Girdi, Vatandaşları Şaşırttı
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bir sahip, kurban bayramı sonrası oğlağı Karamel ile denize girdi. O anlar, cep telefonlarıyla kaydedilirken, oğlağın denizde yüzmesi vatandaşların ilgisini çekti.

Antalya'da havaların ısınması ile birlikte Konyaaltı Sahili ilginç görüntülere sahne oluyor. İlk başta kurbanlık olduğu ve kaçtığı düşünülen oğlağın sahipli olduğu ve sahibinin peşinden denize girdiği anlaşıldı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize giren ve izleyenleri tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklığı neminde etkisi ile mevsim normallerinin üzerinde hissedilmeye başladı. Artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar ve turistler serinlemek için denize girmeyi tercih ederken Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili zaman zaman ilginç görüntülere sahne oluyor. Kurban Bayramı'nın son gününde sahibi ile Konyaaltı Sahiline gelen ve bir an olsun peşinden ayrılmadığı sahibi ile birlikte denize giren oğlak sahilde bulunan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Denizin keyfini çıkardı

Denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında Karamel isimli oğlağın suda yüzdüğü o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Konyaaltı Sahilinde bir oğlağın denize girdiğini gören kent sakinleri ve tatilciler bol bol fotoğraf ve video çekti. Özellikle çocukların ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Karamel'in denize girdiği o anları kayda alan vatandaşlar 'Oğlakta olsan şansın olacak bu dünyada, yüzüyor, güneşleniyor, duş alıyor. Keyif sürüyor vallahi" yorumu yaptı.

"Nereye gidersem peşimde"

Kendisi nereye giderse Karamel'in de peşinden geldiğini ve bir an olsun yanından ayrılmadığını söyleyen oğlağın sahibi Mehmet Yalçın, "Denize gelmiştim. Yanımdan ayırmadığım için Karamel'i de getirdim. Havada sıcaktı denize atladı benimle birlikte yüzdü. Herkes çok sevdi" dedi. Karamel'i 1.5 ay önce hayvan pazarından satın aldığını ve o günden beri yanından ayrılmadığını söyleyen Yalçın, "kuzu alacaktım, oğlak var dediler. Bunun rengi güzeldi bunu beğendim. Şu anda benden ayrılmıyor. Markete, lokantaya gidiyorum, benim yanımdan ayrılmıyor. Başkasının elinden yem yemez" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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