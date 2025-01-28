Antalya'da Öfkeli Genç Babasının Aracını Yakmaya Çalıştı

Antalya'da babasının kendi kullandığı motosikleti trafik ekiplerine şikayet ederek bağlattırmasına sinirlenen bir kişi babasına ait aracın üzerine çıkarak hem kendisini hem de aracı yakmak istedi. Polisin öfkeli şahsı uzun süre ikna etme çabası sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaptığı müdahale ile araç üzerinden indirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Merkez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası tarafından kullandığı motosiklet trafik ekiplerine bağlattırılan B.C. isimli şahıs eline aldığı mazot dolu pet şişe ile babasına ait hafif ticari aracının üzerine çıktı. Şişede bulunan mazotu kendi üzerine ve araca döken B.C. babasını ve çevredekileri hem kendini hem de aracı yakmakla tehdit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri B.C.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri de müdahale etmek için hazır bekletildi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunmuş

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikna edilemeyen B.C., polisin bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahalesi sonucu aracın üzerinden indirilerek polis merkezine götürüldü. B.C.'nin kullandığı motosikleti babasının kullandırmamak için trafik ekiplerine bağlattırdığı öğrenilirken, B.C.'nin bir gün önce sosyal medya hesabından "Motosiklet sorununu çözmen için sana bir gün süre veriyorum. Yoksa ben de senin arabanı yakacağım" diyerek paylaşımda bulunduğu ve daha sonra sildiği öğrenildi. Öte yandan, B.C.'nin daha öncede oturduğu evin çatısına çıkarak kendisini aşağıya atma girişiminde bulunduğu ve polis tarafından olay yerine getirilen eşi tarafından ikna edildiği belirtildi. - ANTALYA