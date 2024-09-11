Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan A.D. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Antalya'da, Serik, Manavgat ve Alanya JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan A.D. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı. A.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa Alanya Güncel JASAT JASAT Suç

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
title