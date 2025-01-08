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Antalya'da Narkotik Operasyonlarında 20 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Narkotik Operasyonlarında 20 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 20 şüpheli yakalanırken, 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Antalya'da Narkotik ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 13 olayda 20 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan 137 olayda 142 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranan 12 şahıs yakalanırken, 8'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda; 236 bin 92 adet sentetik ecza, 717 adet, yaklaşık 13 bin 274 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 373,88 gram esrar, 85,41 gram kokain, 24,17 gram metamfetamin, 9,60 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 27 adet fişek, bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Mücadele çalışmaları yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmadı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 43 oturum düzenlenerek toplamda bin 224 katılımcıya farkındalık eğitimi verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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