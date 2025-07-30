Antalya'da Narkotik Operasyonları: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı, 22'si Tutuklandı

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı, 22'si Tutuklandı
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Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 21 olayda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçuna ilişkin 21 olayda 33 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 127 ayrı olayda 130 şüpheliye işlem yapıldı. Uyuşturucu suçlarından aranan 17 kişi yakalanırken, bunlardan 11'i cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda 7 kilo 937 gram esrar, 1 kilo 64,5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 453 gram skank, 192 gram kokain, 56 gram metamfetamin, 6,30 gram eroin, 86 bin 74 adet sentetik ecza ve 314 adet yaklaşık 57 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi. Ayrıca 4 hassas terazi, 4 tabanca, 12 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve dövize el konuldu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ise toplam bin 98 kişiye yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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