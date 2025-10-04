Antalya'da Narkotik Operasyonları: 29 Şüpheli Yakalandı, 18'i Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 29 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 18 olayda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 133 olayda 134 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranan 20 kişi yakalanırken, 13 kişi cezaevine teslim edildi.

Ekiplerce son bir haftada yapılan operasyonlarda, 24 kilo 777 gram esrar, 18 kilo 155 gram ve 17 bin 899 adet, yaklaşık 7 milyon 947 bin 330 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 3 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 686 gram kokain, 8 bin 393 adet sentetik ecza, 39,85 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 ateşli silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ile yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi. - ANTALYA