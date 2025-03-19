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Antalya'da Narkotik Operasyonları: 25 Şüpheli Yakalandı, 11'i Tutuklandı

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 25 Şüpheli Yakalandı, 11'i Tutuklandı
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Antalya'da son bir haftada narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, toplamda 3 kilo 900 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'da narkotik suçlarla mücadelede polis ekiplerinin son 1 haftadaki çalışmalarında yakalanan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan; 21 olayda, 25 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 158 olayda 159 şüpheli şahıs yakalanırken, uyuşturucu suçlarından aranması olan 20 şahıs yakalandı, 15 şahıs cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda toplam 3 kilo 900 gram esrar, 217 adet sentetik ecza, 172 kök kenevir bitkisi, 162 adet, yaklaşık 27 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 150,50 gram metamfetamin, 59,50 gram kokain, 22,87 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 42 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve TL ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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