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Antalya'da Narkotik Operasyonları: 23 Olayda 29 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 23 Olayda 29 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Ayrıca önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya'da narkotik suçlarla mücadelede son 1 haftada 23 olayda, 29 şüpheli şahıs yakalandı, şüphelilerden 20'si tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdiği çalışmada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 23 olayda, 29 şüpheli şahıs yakalandı, 20 şahıs tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 155 olayda, 158 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalarda uyuşturucudan aranması olan 19 şahıs yakalanırken, 10 şahıs cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda toplam 11 kilo 811 gram metamfetamin, 3 kilo 325 gram esrar, 2 kilo 347 gram kokain, 12 bin 730 adet sentetik ecza, 207 adet (yaklaşık 93 bin 600 kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 25 gram eroin, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 11 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ekipler ayrıca eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri dahilinde; 24 oturum ve 1 faaliyette 4 bin 150 katılımcıya eğitim verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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