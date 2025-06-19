Antalya'da Narkokapan Operasyonu: 107 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen Narkokapan operasyonunda 107 şüphelinin gözaltına alındığını ve 104'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyon, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren çalışmaların ardından gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Antalya operasyonu ile 107 şüphelinin gözaltına alındığını 104'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren operasyon hazırlığı yapıldı. 4 ay boyunca saha çalışmaları ve analiz yapıldı. Şüpheliler ise teknik ve fiziki takibe alındı. Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 107 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 104'ü tutuklanırken 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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