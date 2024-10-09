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Antalya'da Nargile Kafelerine Denetim: 332 Bin TL Ceza Kesildi

Antalya'da Nargile Kafelerine Denetim: 332 Bin TL Ceza Kesildi
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Antalya'da gerçekleştirilen denetimlerde, belgesi olmadan nargile sunumu yapan 4 işletmeye toplam 332 bin TL para cezası uygulandı. Jandarma, 20 işletmeyi denetleyerek izinsiz faaliyet gösterenleri tespit etti.

Antalya'da nargile kafelere yönelik yapılan denetimlerde, belgesi olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 işletmeye toplam 332 bin TL para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir nargile kafeye yönelik denetim gerçekleştirildi. Toplamda 20 işletmenin denetlendiği çalışmalarda, Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 ayrı işletmeye toplam 332 bin TL idari para cezası uygulanırken, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan 1 bir işletme hakkında da idari işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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