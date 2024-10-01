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Antalya'da Nargile Kafelerine Cezalar Kesildi

Antalya'da Nargile Kafelerine Cezalar Kesildi
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Antalya'da jandarma, nargile kafelerine gerçekleştirdiği denetimlerde belgesi olmadan nargile sunumu yapan 4 işletmeye toplam 332 bin lira para cezası kesildi. Denetimlerde iki işletmeye de idari işlem yapıldı.

Antalya'da jandarmanın nargile kafelerine gerçekleştirdiği denetimlerde belgesi olmadan nargile sunumu yapan 4 işletmeye 332 bin lira para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nargile kafelere yönelik 10 işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 ayrı işletmeye toplam 332 bin TL İdari para cezası uygulanarak, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan 2 iki işletme hakkında da idari işlem yapılmıştır. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma antalya

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