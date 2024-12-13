Antalya'da Nargile İşletmelerine Denetim: 83 Bin TL Ceza

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "nargilelik tütün sunum uygunluk belgeleri" denetimi yaptı. 15 ayrı işletmede yapılan denetimlerde; "iş yeri açma belgesi", "TAPDK nargile sunum uygunluk belgesi" ve "alkol satış belgesi" gibi gerekli evrak kontrol edildi. Yapılan denetimlerde işletmelere 83 bin 709 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA