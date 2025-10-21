Haberler

Antalya'da Müzik Aletleri İş Yerinde Yangın Korkuttu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 5 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan müzik aletleri satılan iş yerinde meydana gelen yangın, kartonların tutuşmasıyla başladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir müdahale ile söndürüldü.

Antalya'da 5 katlı bir iş hanında müzik aletleri satılan iş yerinde kartonların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu.

Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı iş hanının bodrum katında müzik aletleri satılan iş yerinde saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo kısmında bulunan kartonların kısa sürede tutuşmasıyla alevler yayıldı, iş hanını duman kapladı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangının çıktığı iş hanının alt katında olması nedeniyle ekipler bir süre yoğun dumanla mücadele etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, iş yerinde bulunan bazı müzik aletleri, enstrüman kutuları ve karton ambalajlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - ANTALYA

