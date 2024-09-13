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Antalya'da Müstehcen Konuşmalar Yapan İki Şahıs Tutuklandı

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Antalya'da sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı konuşmalar yapan 'Pungent 666' ve 'Jahrein' rumuzlu iki kişi gözaltına alındı ve müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Antalya'da sosyal medyada canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı tespit edilen Pungent 666 ve Jahrein rumuzlu 2 kişi gözaltına alındı. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapan "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666" rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. ve Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan "Jahrein" rumuzlu kullanıcının A.S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan E.K. ve A.S., sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre "müstehcenlik" suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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