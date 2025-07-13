Antalya'da Müstakil Evde Yangın: Üst Kat Küle Döndü

Antalya'da 2 katlı müstakil evin üst katı çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında evde olan vatandaşın dumanları fark edince 2 torununu da alarak evden çıktığı öğrenildi.

Yangın, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5552. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Arun'a (58) ait evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin içini kaplayan dumanları fark eden Arun, o sırada evde bulunan 10 ve 4 yaşındaki 2 torununu alarak evden dışarı çıktı. Odalardan birinde başlayan yangın ise hızla yayılarak üst katı tamamen sardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, 2 katlı evin üst katı küle döndü.

"Torunlarımı alıp dışarı çıktım"

Evinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen Arun, yangının mutfakta otururken çıktığını belirterek, "Mutfakta çay koydum, başında bekliyordum. Yatak odasından çıktı yangın, bir anda tutuştu. Çocukları da aldım çıktım. Başka bir şey yapamadım, her şeyim kaldı orada. Param, cüzdanım, kimliklerim, telefonum, hiçbir şeyi alamadım. Hepsi yandı. Kendimi kurtardığıma dua ediyorum. Çok büyük hasar var, eşyaların hepsi sıfırdı. Hepsi yandı, bir şey kalmadı. İçeride 2 torunum, bir de ben vardım" dedi. - ANTALYA