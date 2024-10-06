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Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Kepez ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı müstakil evin ikinci katında çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında, evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5681. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir kısmı yanan Kur'an-ı Kerim'i gören bir itfaiye eri, kucağında dışarıya çıkardı. Yangında yaralanan olmazken, evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangnla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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