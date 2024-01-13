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Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın merkez Kepez ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde yaşayanlar yangın çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonrası evden çıktı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın merkez Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 14.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6501 sokak üzerinde bulunan müstakil evde başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma ile söndürdü. Ev içerisinde özellikle bir odada yığılan eşyaların tamamen küle döndüğü yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken evin bir odası kullanılmaz hala geldi. Diğer odalarında ise kısmi zarar oluştu. Yangının çıkışı nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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