Antalya'da Motosikletli Yunus Timleri Uyuşturucu Taşıyan Sürücüyü Yakaladı

Antalya'da uygulama yapan motosikletli Yunus Timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan ve ehliyeti daha önceden iptal edilen araç sürücüsüne toplam 20 bin 850 TL ceza kesildi

Dün akşam, 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi ara sokaklarda uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri durumundan şüphelendikleri 07 CLT 51 plakalı Opel marka aracı durdurmak istedi. Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile araç sürücüsü arasında yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından 07 CLT 51 Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde motorize yunus timlerince öne kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü Ö. P. ve araçta yolcu olarak bulunan araç sahibi H K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Araçtan uyuşturucu madde çıktı

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada A4 olarak tabir edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesinin sıvı hale getirilerek kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde, metamfetamin ayrıca bir miktar kırmızı reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan ecza maddesi (Lyrica) ele geçirildi. Öte yandan trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Ö. P.'nin ehliyetinin iptal edildiği belirlenirken ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ve 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, ayrıca araç sahibine sürücüsü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL trafik cezası kesildi. Şahıslar işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA