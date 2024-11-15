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Antalya'da Motosikletli Trafik Polisi Kazada Yaralandı

Antalya'da Motosikletli Trafik Polisi Kazada Yaralandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosikletli trafik polisi, bir araçla çarpışarak yaralandı. Olayı gören Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yaralı personelinin elini bırakmayarak destek oldu. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da motosikletli trafik polisi kavşak sisteminde geçirdiği kazada yaralandı. O sırada bölgeden geçen Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kazayı görüp yanına gittiği personelinin elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya İL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Şahin timi Güllük Caddesi ile Varsaklı Kavşağı'na geldiği sırada yabancı uyruklu Hamid Walinejad idaresinde ki 07 MC 1067 plakalı araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirilirken, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve yaralanan polis memuru için sağlık ekipleri sevk edildi.

Personelinin elini bırakmadı

Bu sırada KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan ve bölgeden geçmekte olan Antalya İL Emniyet Müdürü İlker Arslan kazaya denk geldi. Makam aracından inerek personelinin yanına giden Arslan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan polis memurunun elini bir an olsun bırakmadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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