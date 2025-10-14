Antalya'da Motosikletli Trafik Kazası: Yaralı Var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat'a bağlı Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden Sefa H.'nin kullandığı 07 CFJ 159 plakalı motosiklet, kavşakta Erkan A.'nın kullandığı 07 J 0125 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Sefa H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA