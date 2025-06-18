Antalya'da motosikletli polis timlerine güvenli sürüş eğitimi

Antalya'da motosikletli polis timlerine güvenli sürüş eğitimi
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Antalya'da motosikletli polis timlerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi" verildi.

Antalya'da motosikletli polis timlerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi" verildi. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, eğitimlerin görevli polislerin becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Sürücüler kendi can güvenliklerini düşünmeseler bile biz onların hayatını düşünmeye devam edeceğiz" sözleriyle sivil motosiklet kullanıcılarına da çağrıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli polis timlerine yönelik uygulamalı eğitim programı başlattı. Dokuma Park arkasındaki otopark alanında düzenlenen "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi"ne İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da katıldı. Program kapsamında, "Şahin" olarak bilinen motorize polis ekipleri özel parkurda sürüş tekniklerini pekiştirici eğitimden geçirildi.

Eğitim bir haftaya tamamlanacak

Ankara'dan gelen eğitmenlerle birlikte sürdürülen programın üç gündür devam ettiğini belirten Arslan, eğitimin bir haftalık sürece yayılacağını söyledi. Arslan, "Bu eğitimlerle görevli arkadaşlarımızın motosiklet kullanımında daha bilinçli, etkin ve fonksiyonel olmalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu süreç, sivil motosiklet sürücüleriyle de etkileşim kurulacak bir farkındalık çalışmasına dönüşüyor" dedi.

"Antalya'da motorlu araçların üçte biri motosiklet"

İlker Arslan, Antalya'nın Türkiye genelinde tescilli motorlu araç sayısının nüfusa oranla en yüksek olduğu il olduğunu vurguladı. Bu araçların yaklaşık yüzde 30'unun motosiklet olduğunu belirten Arslan, "İlimizde ciddi bir motosiklet sirkülasyonu var. Bu da beraberinde çok sayıda kazayı getiriyor. Motosikletlerin karıştığı kazaların çoğu maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle önleyici eğitim ve bilinçlendirme çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Trafik bir kültürdür"

Trafiğin sadece mevzuat ve yazılı kurallardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir vicdani sorumluluk taşıdığını söyleyen Arslan, "Toplumun her alanında bu kültürün gelişmesini arzu ediyoruz. Motosiklet kullanıcılarının sadece sürücü değil, arkasındaki yolcunun da kask takması gerektiğini özellikle önemsiyoruz. Son dönemde yaşadığımız kazalardan edindiğimiz tecrübeler bize bunu net şekilde gösteriyor" dedi.

Motorcu dostu bariyerler genişliyor

Kumluca-Antalya arasında özellikle virajlı yollarda sık yaşanan kazalara da değinen İlker Arslan, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün motorcu dostu bariyer çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Arslan, yakın zamanda bir polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından bölgede 30 kilometrelik ek bariyer uygulamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

"Yollar akrobasi pisti değil"

Motosiklet kullanıcılarının bazı yolları akrobasi alanı gibi kullandığına dikkat çeken Arslan, "Trafiğe kapalı alanlarda bu becerilerini sergileyebilirler. Ancak yollar akrobasi pisti değil, motosiklet sürücüleri de akrobat değildir. Lütfen kendi can güvenliğinizi düşünmüyorsanız bile başkalarının hayatını düşünün" şeklinde konuştu.

"Vatandaş canını düşünmese de biz düşüneceğiz"

İl Emniyet Müdürü Arslan, sivil sürücülere yönelik mesajını şu sözlerle tamamladı: "Biz emniyet teşkilatı mensubu olarak vatandaşımıza, tabiri caizse, kendilerine karşı ötenazi hakkını tanımamaya çalışıyoruz. Kendi hayatını düşünmese de biz onun hayatını düşünmeye devam edeceğiz. En değerli varlığımız olan canı korumak için çaba göstermeye devam edeceğiz."

"Hepsi deneyimli polisler"

Eğitim programı hakkında bilgi veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ise, "Tüm ekip arkadaşlarımız en az bir yıldır, bazıları ise yedi yıla kadar bu görevde yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde becerilerini canlı tutmak ve unutulan bilgileri tazelemek amacıyla 'tekamül eğitimi' uyguluyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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