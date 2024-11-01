Antalya'da Motosikletli Maskeli Saldırganlar İş Yerine Ateş Açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletli maskeli saldırganlar, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Korku dolu anların yaşandığı olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan tohum ve fide satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen maskeli 2 saldırgan, plakasız motosiklet ile iş yerinin olduğu adrese geldi. Motosikletten inen saldırgan, elinde bulunan pompalı tüfekle iş yerine gelerek ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine sığındı. Saldırgan silahıyla birlikte motosiklet ile bekleyen diğer şüpheli eşliğinde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anında iş yerinde bulunan iş yeri sahibi Abdurrahman Burunsuz'un, kendisini yere atarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ile olay yerine gelen şüphelilerden birinin, eline aldığı pompalı tüfek ile caddenin ortasına gelip iş yerine ateş ettiği ve motosikletle diğer şüpheliyle birlikte kaçtıkları anlar yer alıyor. - ANTALYA