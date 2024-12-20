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Antalya'da Motosikletli Kazada Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosikletli Kazada Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden Ali G. idaresindeki 07 UM 310 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Cansel D. idaresindeki 07 UU 906 plakalı Kia marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmada devrilen motosikletten asfalt zemine düşen sürücü Ali G. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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