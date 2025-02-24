Antalya'da Motosikletli Kaza: Yaralı Var

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mızrap Y. idaresindeki 42 KD 816 plakalı otomobil ile Abdullah Kürşat S. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosikletli ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Mızrap Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA