Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman C. yaralandı.

Kaza, dün saat 21.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan Sedat U. idaresindeki 07 UJ 901 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve İstiklal Sokak'a dönmek isteyen Süleyman C.'nin kullandığı 07 UK 139 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşüp kaldırım üzerine savrulan Süleyman C. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA