Antalya'da Motosikletin Otomobille Çarpışması: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nüfel K'nın kullandığı 07 BMA 821 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan çevreyoluna çıkmakta olan Erdal D.'nin kullandığı 07 LL 350 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan kısa süre sonra motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissetmediğini belirtirken olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosikletin kırmızı ışık ihlali yaptığı gözlendi. - ANTALYA