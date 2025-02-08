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Antalya'da Motosiklete Kamyonet Çarpması: İki Yaralı

Antalya'da Motosiklete Kamyonet Çarpması: İki Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklete kamyonet çarptı. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklete kamyonet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Mehmet Çetin O.'nun kullandığı 07 HJY 23 plakalı Isuzu marka kamyonet sokak kesişimine geldiğinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Recep Ş.'nin kullandığı 07 BLG 660 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Döndü A. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemler sonrası kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsü Recep Ş., kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak üzere hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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