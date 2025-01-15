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Antalya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Yaralı Var

Antalya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Yaralı Var
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet, yaya geçidinde geçmekte olan bir yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın detayları ve yaralı kişinin durumu hakkında bilgiler verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletlinin yaya geçidinde çarptığı kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Asaf Göçeroğlu'nun kullandığı 07 BUR 673 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen Gulçin Ungan'a çarptı. Kazada yaralanan Ungan, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar motosikletlinin yol vermek için duran aracın sağından geçerek yayaya çarptığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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