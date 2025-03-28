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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardıma vatandaşlar koştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Emre B.'nin kullandığı 07 ADS 371 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Murat P.'nin kullandığı 24 EA 809 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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