Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267'şer TL para cezası uygulandı.

Kaza, dün Kavaklı Mahallesi 6522 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ş'nin kullandığı 07 L 3274 plakalı motosiklet ile Birsen B'nin kullandığı 07 CAU 465 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA