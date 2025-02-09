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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Emirhan S. ağır yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat'ta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden seyir halindeki Emirhan S.'nin kullandığı 21 AGN 299 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Gökhan K.'nın idaresindeki 07 AUS 150 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emirhan S. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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