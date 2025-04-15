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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, sürücü belgesi olmadan trafikte olduğu için ceza aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde yaşandı. Ali A.A'nın kullandığı 07 ADB 373 plakalı motosiklet ile Mahmut S'nin kullandığı 07 AFR 183 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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