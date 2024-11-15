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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün belgelerinin olmadığı ortaya çıktı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosikletin aşırı hızlı olduğu, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1037 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Faruk Ş.'nin kullandığı 07 BBA 269 plakalı otomobil ile Berat Ç.'nin kullandığı 05 AAE 505 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletin hızlı olduğu gözlenirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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