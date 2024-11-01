Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B.'nin kullandığı 07 BFZ 722 plakalı motosiklet ile Özlem E.'nin kullandığı 07 FFY 79 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA