Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 karayolu Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Hayrullah T. idaresindeki 07 BLK 382 plakalı motosiklet ile Kadir A.'nın kullandığı 06 EPC 389 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hayrullah T. ile yolcu olarak bulunan Şerife T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Her iki sürücünün de "yeşil ışıkta geçtiğini" beyan ettiği öğrenilirken, kavşakta güvenlik kamerası bulunmaması ekiplerin kazanın oluş şeklini netleştirmesini güçleştirdi. - ANTALYA