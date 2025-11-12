Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin U dönüşü yapan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi Sağlıkçılar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Hasan Utku S. idaresindeki 07 BAK 916 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen ve 'U' dönüşü yapmak isteyen Aşir A. yönetimindeki 11 OM 566 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hasan Utku S. ile arkasında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Arda B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA