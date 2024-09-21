Antalya'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 07 AKF 008 plakalı kamyonet ile İbrahim C.E.'nin kullandığı 07 BSP 312 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim C.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü A.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA