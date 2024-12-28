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Antalya'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Gökmen Kocaoğlu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya müdahalede bulundu ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde 4517 sokakta meydana geldi. Gökmen Kocaoğlu'nun kullandığı 31 ADB 650 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Kadir Yahşi'nin kullandığı 03 AGR 897 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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