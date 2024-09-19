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Antalya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: İki Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: İki Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu ve hastaneye kaldırdılar.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan E.B.'nin kullandığı 07 K 9837 plakalı motosiklet ile Belkize D.'nin idaresindeki 07 BNH 824 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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